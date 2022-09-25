Как оказалось, почти десяток стран причастны к постановке под названием "референдумы" на оккупированных россией территориях.

Представители восьми стран приняли участие в фейковых "референдумах", которые устроила россия на оккупированный украинских территориях. Среди этих стран – Беларусь, Сирия, Египет, Бразилия, Венесуэла, Уругвай, Того и Южно-Африканская Республика, которые фактически али соучастниками фейковых референдумов и нарушили законы Украины. Представители этих стран взялись выполнять роль "иностранных наблюдателей", чтобы попытаться легитимизировать преступные действия Кремля.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что правоохранительным органам и другим заинтересованным ведомствам уже известны имена этих личностей.

"По сути, они участвуют в коллективном преступлении против суверенного независимого государства Украины. Кроме поименного списка всех участников этого преступления, в распоряжении украинских органов власти есть также точные адреса всех псевдоучастков, количество прикрепленных к ним псевдоизбирателей, детальные маршруты, по которым оккупанты собираются курсировать для сбора голосов, даже номера их машин и данные водителей", – сказано в заявлении.

В Минреинтеграции напомнили, что референдумы на временно оккупированных территориях абсолютно незаконны как по законам Украины, так и по международно-правовым документам. Точно также незаконны въезд, пребывание и осуществление какой-либо деятельности так называемых иностранных наблюдателей на временно оккупированных украинских территориях.

"Обращаемся к иностранцам: все, кто отважится потакать преступникам, сами становятся преступниками! Уйти от ответственности не удастся!" – предупредили в министерстве.

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