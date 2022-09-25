У своєму виступі в ООН міністр закордонних справ росії сергій лавров допустив одразу декілька дивних обмовок.

У суботу, 24 вересня, на засіданні Генасамблеї ООН, розповідаючи про псевдореферендуми на окупованих територіях України, очільник МЗС країни-агресора сергій лавров, перераховуючи захоплені українські регіони, першою з областей назвав Лаоську. Обмовку міністра транслювали в прямому ефірі.

"Зараз Захід закотив істерику через референдуми, які відбуваються в Лаоській... і в... в... Луганській області...", — затинався лавров, читаючи з папірця.

Також російський міністр у переліку областей, в яких окупанти проводять свої псевдореферендуми, окрім Донецької, назвав також Харківську (очевидно, переплутавши її з Херсонською) та не без труднощів вимовив назву Запорізької області, спершу обізвавши її Запорожною.

Псевдореферендуми, які відбуваються в окупованих областях України, лавров цинічно назвав реакцією на заклик президента України Володимира Зеленського до росіян "забиратися з України".

Представник путінського МЗС також заявив, що всі російські закони та доктрини, включно з ядерною, поширюватимуться і на приєднані через фейкові "референдуми" території України в разі їх закріплення в Конституції рф.

Нагадаємо, названо терміни масштабних бунтів в росії.

Також повідомлялося, що американські аналітики сказали, як мобілізація вплине на перебіг війни та що зміниться найближчим часом.

Крім того, Politeka.net писала, що українців попередили про загрозу російських паспортів.