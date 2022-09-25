Як повідомляють російські ЗМІ, в результаті вибуху загинув екс-депутат Верховної Ради та колаборант Олексій Журавко, а також його охоронець.
Приліт стався о 05:30 ранку. Вибух у готелі "Плей" зруйнував поверх, де жили російські пропагандисти RT, але вони, на жаль, не постраждали.
Загиблий екс-нардеп Журавко представляв "Партію регіонів" у 5 та 6 скликаннях парламенту. у 2014 році переїхав до росії, проте 2022 року повернувся до Херсона та почав співпрацювати з окупантами.
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Раніше оперативне командування "Південь" повідомило, що ЗСУ вразили місце розташування Росгвардії в Херсоні, а також подавили один з опорних пунктів противника в районі Давидова Броду.
За підтвердженими результатами за минулу добу лише на піденному фронті окупаційна армія скоротилась на 57 рашистів та 30 одиниць техніки, серед яких 2 гаубиці «Мста-Б» та ще одна 122-ох мм, самохідна артустановка «Гвоздика» та самохідна гаубиця «Акація», реактивна система залпового вогню «Град», 2 командно-штабні машини та 19 одиниць іншої авто-бронетехніки.
Нагадаємо, названо терміни масштабних бунтів в росії.
Також повідомлялося, що американські аналітики сказали, як мобілізація вплине на перебіг війни та що зміниться найближчим часом.
Крім того, Politeka.net писала, що українців попередили про загрозу російських паспортів.