У полоні в окупантів перебувають близько 2,5 тисяч українців. Серед них є мирні жителі та чимало жінок. Росія не відпускає цивільних, хоча вже відбулося кілька обмінів полоненими. Такою інформацією поділилася віце-прем'єр-міністр — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю порталу ВВС.

"Кілька тисяч. Ми говоримо про 2,5 тисячі полонених. Люди залишаються в полоні, і найгірше — там залишаються цивільні. Вже кілька обмінів поспіль цивільних не відпускають. Треба ставити питання руба і вимагати відпускати цивільних. Громадянські мають бути повернені, а не обмінено. І серед них дуже багато жінок", - заявила Верещук.

Віце-прем'єр зазначила, що лише на території "Азовсталі" перебувала 131 жінка. Повернути вдалося лише кількох із них. Ці дані показують, скільки жінок все ще утримуються в росії. Верещук зазначила, що з бранцями поводяться дуже погано – їх б'ють та катують. За словами віце-прем'єра, світ не повинен просто спостерігати за цим.

Нагадаємо, 21 вересня Україна повернула із російського полону 215 воїнів. Серед них були п'ятеро командирів: командир "Азова" Денис "Редіс" Прокопенко, заступник командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офіцер "Азова" Олег Хоменко, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.

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