В плену у оккупантов находятся около 2,5 тысячи украинцев. Среди них есть мирные жители и немало женщин. Россия не отпускает гражданских, хотя уже состоялось несколько обменов пленными. Такой информацией поделилась вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью порталу BBC.

"Несколько тысяч. Мы говорим о 2,5 тысячах пленных. Люди остаются в плену, и хуже всего — там остаются гражданские. Уже несколько обменов подряд гражданских не отпускают. Надо задавать вопросы ребром и требовать отпускать гражданских. Гражданские должны быть возвращены, а не обменены. И среди них очень много женщин", — заявила Верещук.

Вице-премьер отметила, что только на территории "Азовстали" находилась 131 женщина. Вернуть удалось лишь нескольких из них. Эти данные показывают, какое количество женщин все еще содержатся в россии. Верещук отметила, что с пленницами обходятся очень плохо – их бьют и пытают. По словам вице-премьера, мир не должен просто наблюдать за этим.

Напомним, 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 воинов. Среди них были пятеро командиров: командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волина" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега.

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