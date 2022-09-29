Звільнену нещодавно з російського полону захисницю Азовсталі, медика Мар'яну Мамонову, яка народила доньку, виписали з Луцького перинатального центру.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Телеграмі.

"Мар’яну Мамонову, яка народила в Луцькому перинатальному центрі, вже виписали з лікарні", - зазначив він.

Тимошенко нагадав, що Мар’яна Мамонова — військовий медик, яка потрапила в російський полон на початку квітня цього року, повернулася додому 21 вересня, а ніч на 25 вересня народила дитину.

"Ще раз вітаємо маму та маленьку українку! Їх зустрів та привітав голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Держава потурбується, щоб родина почувалася комфортно та мала все необхідне. Радий, що маленька Аня буде рости вдома, у вільній країні!", - підкреслив заступник керівника ОП.

Мар'яна Мамонова — український медик, капітан медичної служби ЗСУ. З початку повномасштабного російського вторгнення служила в Маріуполі. Ще до полону вона повідомила рідним, що вагітна. Із 4 квітня 2022 року перебувала у полоні російських загарбників, а 21 вересня була звільнена в результаті обміну разом з іншими українськими захисниками.

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