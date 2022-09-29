Система призыва в россии работает бессмысленно, на фронт пытаются призвать в том числе инвалидов первой группы и даже тех, кого уже нет в живых.

Но нынешняя мобилизационная волна – только первая. Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в интервью Obozrevatel .

«План мобилизации в 300 тысяч – это только первая волна. Кулуарно говорят о том, что в российские войска планируют призвать до 4,2 миллиона. Думаю, на эти позиции россияне и будут выходить», - заявил Селезнев, добавив, что, по его мнению, в ближайшее время, как минимум на восточном фланге фронта, появятся первые мобилизованные, потому что ежесуточные потери врага – это около 500 человек.

И это только убитыми, отметил Селезнев, отметив, что санитарные потери еще больше.

По словам военного эксперта, россия пытается сохранить статус-кво, который есть на сегодняшний день.

«Прошли эти фейковые референдумы, и думаю, сейчас на основе их россия будет пытаться включить эти регионы Украины в состав рф, чтобы потом, к 70-летнему юбилею российского президента, сообщить о том, что "российская земля приросла новыми регионами". Соответственно, россияне будут удерживать эти рубежи», – спрогнозировал Селезнев ход событий в ближайшее время, отметив, что россияне вряд ли будут наступать, ведь ресурсов у них катастрофически не хватает.

Также Селезнев предупредил, что существует вероятность того, что часть из 300 тысяч мобилизованных могут перебросить на территорию Беларуси, ведь для россиян важно приостановить поток материально-технических средств, которые Украина получает от западных партнеров.

Напомним, Путин готовится перебросить войска в Беларусь и ударить по двум направлениям – детали плана.

Также был назван участок на фронте, где оккупантов ждет "котел".

Кроме того, Politeka,net писала, что растет количество новомобилизованных в плену.