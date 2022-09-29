Но нынешняя мобилизационная волна – только первая. Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в интервью Obozrevatel .

«План мобилизации в 300 тысяч – это только первая волна. Кулуарно говорят о том, что в российские войска планируют призвать до 4,2 миллиона. Думаю, на эти позиции россияне и будут выходить», - заявил Селезнев, добавив, что, по его мнению, в ближайшее время, как минимум на восточном фланге фронта, появятся первые мобилизованные, потому что ежесуточные потери врага – это около 500 человек.

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И это только убитыми, отметил Селезнев, отметив, что санитарные потери еще больше.

По словам военного эксперта, россия пытается сохранить статус-кво, который есть на сегодняшний день.

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«Прошли эти фейковые референдумы, и думаю, сейчас на основе их россия будет пытаться включить эти регионы Украины в состав рф, чтобы потом, к 70-летнему юбилею российского президента, сообщить о том, что "российская земля приросла новыми регионами". Соответственно, россияне будут удерживать эти рубежи», – спрогнозировал Селезнев ход событий в ближайшее время, отметив, что россияне вряд ли будут наступать, ведь ресурсов у них катастрофически не хватает.

российская техника, поле боя

Также Селезнев предупредил, что существует вероятность того, что часть из 300 тысяч мобилизованных могут перебросить на территорию Беларуси, ведь для россиян важно приостановить поток материально-технических средств, которые Украина получает от западных партнеров.

Напомним, Путин готовится перебросить войска в Беларусь и ударить по двум направлениям – детали плана.

Также был назван участок на фронте, где оккупантов ждет "котел".

Кроме того, Politeka,net писала, что растет количество новомобилизованных в плену.