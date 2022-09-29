Освободившуюся недавно из российского плена защитницу Азовстали, медику Марьяну Мамонову, родившую дочь, выписали из Луцкого перинатального центра.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Телеграмме.

"Марьяну Мамонову, которая родила в Луцком перинатальном центре, уже выписали из больницы", - отметил он.

Тимошенко напомнила, что Марьяна Мамонова — военный медик, попавшая в российский плен в начале апреля этого года, вернулась домой 21 сентября, а ночь на 25 сентября родила ребенка.

"Еще раз поздравляем маму и маленькую украинку! Их встретил и поздравил глава Волынской ОВ Юрий Погуляйко. Государство позаботится, чтобы семья чувствовала себя комфортно и имела все необходимое. Рад, что маленькая Аня будет расти дома, в свободной стране!", - подчеркнул заместитель руководителя! ОП.

Марьяна Мамонова – украинский медик, капитан медицинской службы ВСУ. С начала полномасштабного русского вторжения служила в Мариуполе. Еще до плена она сообщила родным, что беременна. С 4 апреля 2022 года находилась в плену российских захватчиков, а 21 сентября была уволена в результате обмена вместе с другими украинскими защитниками.

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