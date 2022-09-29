Крах Лиманского котла, вероятно, повлечет за собой серьезные последствия для российской группировки на севере Донецкой и западной части Луганской областей.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW). Также аналитики отмечают, что это может дать возможность ВСУ угрожать российским позициям вдоль западной границы Луганской области и на участке Северодонецк-Лисичанск.

Кроме того, отмечается, что Министерство обороны рф не реагирует на текущие потери россиян под Лиманом и не готовится к коллапсу на этом участке фронта. Такой ход ситуации, вероятно, еще больше снизит моральный дух россиян, который и без того низкий.

Военные аналитики подчеркивают, что грядущие успехи Украины в критически важных районах Донецкой и Луганской областей "могут вбить дополнительные клиня между российскими националистами и военным руководством, а также между российскими войсками и их командованием".

Добавим, что тем временем в Офисе президента Украины сообщили, что ВСУ окружают оккупантов в этом районе и врага ждет «котел».

"Это движение уже не остановить. И ждет там маленький, симпатичный "котел"... Никто там уже ничего пополнять не будет. Там уже все - "приехали", - отметил Арестович во время традиционного разговора с Марком Фейгиным.

По его словам, "мобиков", скорее всего, отправят на вторую линию обороны в районе Сватово.

Напомним, есть вероятность, что Путин готовится ударить еще по двум направлениям – детали плана.

Также сообщалось, что Подоляк сделал важное заявление относительно окончания войны.

Кроме того, Politeka.net писала, что россия рекордными темпами теряет свои самолеты.