Про це повідомляє видання Barrons.

Гелікоптер, на борту якого перебувало семеро людей, зник з радарів у Кастельпагано-ді-Апрічена, сільській місцевості регіону Апулія. На його пошуки відправили ВПС та пожежну бригаду.

Заступник очільника регіону Раффаеле П'ємонтезе згодом заявив, що гелікоптер знайшли, а всі люди на борту загинули. Серед загиблих опинилася родина з чотирьох осіб зі Словенії, у тому числі – 13-річна дівчинка. Іншими жертвами стали місцевий лікар та двоє пілотів.

🇮🇹Italia: Foggia, precipita elicottero con a bordo 7 persone: nessun sopravvissuto

Tra le vittime anche una 13enne. I rottami sono stati trovati in un'area rurale di Castelpagano di Apricena. Il velivolo era partito dalle Isole Tremiti.https://t.co/l9YCSpQT1t pic.twitter.com/Z9wi49rC9D — PLANES OF LEGEND (@PlanesOfLegend) November 5, 2022

Стало відомо, що гелікоптер здійснював щоденний рейс між Фоджією в Апулії та островами Треміті біля узбережжя Італії, але зіткнувся з поганою погодою.

Мер островів Пеппіно Калабрезе також додав, що лікар в останню хвилину вирішив сісти на гвинтокрил, а не на пором "через погані умови на морі".

"Наша громада в шоці. За 30 років служби нічого подібного не було", – сказав мер.

🇮🇹Accident Agusta-Westland AW-109 , 05 Nov 2022.

7 fatalities.

Puglia, near Foggia, Castelpagano di Apricena - Italyhttps://t.co/8qC1wPGc6B via @AviationSafety pic.twitter.com/Qn2laiKeaN — PLANES OF LEGEND (@PlanesOfLegend) November 5, 2022

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