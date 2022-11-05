Про це повідомляє видання Barrons.
Гелікоптер, на борту якого перебувало семеро людей, зник з радарів у Кастельпагано-ді-Апрічена, сільській місцевості регіону Апулія. На його пошуки відправили ВПС та пожежну бригаду.
Заступник очільника регіону Раффаеле П'ємонтезе згодом заявив, що гелікоптер знайшли, а всі люди на борту загинули. Серед загиблих опинилася родина з чотирьох осіб зі Словенії, у тому числі – 13-річна дівчинка. Іншими жертвами стали місцевий лікар та двоє пілотів.
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Стало відомо, що гелікоптер здійснював щоденний рейс між Фоджією в Апулії та островами Треміті біля узбережжя Італії, але зіткнувся з поганою погодою.
Мер островів Пеппіно Калабрезе також додав, що лікар в останню хвилину вирішив сісти на гвинтокрил, а не на пором "через погані умови на морі".
"Наша громада в шоці. За 30 років служби нічого подібного не було", – сказав мер.
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