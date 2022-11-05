Десятки мобіків вийшли на протест через погані умови на навчально-тренувальному полігоні. У мережі вже з'явилося кілька відео бунту.

Мобілізовані незадоволені через відсутність дров, води та їжі, а також скаржаться, що їм видали іржаві автомати 70-х років. На відео чути, як один із протестувальників вимагає поставити пральні машини – і тоді вони "щодня з ранку до вечора у багнюці будуть із задоволенням".

На переговори до учасників протесту вийшов полковник. Йому пригрозили фізичною розправою, якщо проблеми не будуть вирішені. Офіцер пішов під свист і скандування образ.

Це вже далеко не вперше, коли мобілізовані на війну проти України скаржаться на проблеми із забезпеченням. За останній місяць у мережі з'явилися десятки подібних відео.

Напередодні, 4 листопада, російський диктатор володимир путін заявив, що мобілізовано 318 тисяч росіян, 49 тисяч із них уже перебувають у зоні бойових дій, а решта поки що проходять підготовку. При цьому раніше міністр оборони рф сергій шойгу повідомляв, що на фронт поїхали 87 тисяч мобілізованих.

Нагадаємо, втрати серед окупантів продовжують стрімко зростати.

Також повідомлялося, що українська патріотка виявилася шпигункою.

Крім того, Politeka.net писала, що хвороба путіна прогресує.