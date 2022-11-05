Під час пожежі у будівлі нічного клубу «Полігон» обвалився дах і люди не встигли вибратися з вогню. Щонайменше 13 людей загинули, також є постраждалі, госпіталізовані з отруєнням чадним газом.
За попередньою інформацією, пожежа виникла після масової бійки. Один із опонентів вистрілив із ракетниці та втік. У кафе почалася пожежа. Втікача шукають.
«О 02.37 надійшло повідомлення про загоряння у кафе „Полігон“ на вулиці Нікітській у місті Кострома. На даний момент площа займання становить 3500 квадратних метрів. З будівлі евакуйовано 250 осіб», - йдеться у повідомленні МНС росії.
Пізніше загоряння вдалося локалізувати. У гасінні пожежі були задіяні 221 особа особового складу, 38 одиниць техніки та два пожежні потяги.
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Раніше повідомлялося, що у російській Пермі на заводі, що виробляє заряди реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч" та комплексів ППО, сталася пожежа з вибухом.
Тоді було підтверджено, що загинули щонайменше двоє людей і один працівник отримав поранення, ще четверо росіян опинилися під завалами.
Нагадаємо, окупанти в соцмережах обговорюють свої колосальні втрати і нову проблему.
Також повідомлялось, що окупанти щодня атакують до 80 разів.
Крім того, Politeka.net писала, що мобіки влаштували масовий бунт.