У ніч на суботу, 5 листопада, у російській Костромі сталася смертельна пожежа у нічному клубі.

Під час пожежі у будівлі нічного клубу «Полігон» обвалився дах і люди не встигли вибратися з вогню. Щонайменше 13 людей загинули, також є постраждалі, госпіталізовані з отруєнням чадним газом.

За попередньою інформацією, пожежа виникла після масової бійки. Один із опонентів вистрілив із ракетниці та втік. У кафе почалася пожежа. Втікача шукають.

«О 02.37 надійшло повідомлення про загоряння у кафе „Полігон“ на вулиці Нікітській у місті Кострома. На даний момент площа займання становить 3500 квадратних метрів. З будівлі евакуйовано 250 осіб», - йдеться у повідомленні МНС росії.

Пізніше загоряння вдалося локалізувати. У гасінні пожежі були задіяні 221 особа особового складу, 38 одиниць техніки та два пожежні потяги.

Раніше повідомлялося, що у російській Пермі на заводі, що виробляє заряди реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч" та комплексів ППО, сталася пожежа з вибухом.

Тоді було підтверджено, що загинули щонайменше двоє людей і один працівник отримав поранення, ще четверо росіян опинилися під завалами.

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