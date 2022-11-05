Об этом сообщает издание Barrons.

Вертолет, на борту которого находились семь человек, исчез с радаров в Кастельпагано-ди-Апричена, сельской местности региона Апулия. На его поиски отправили ВВС и пожарную бригаду.

Заместитель главы региона Раффаэле Пьемонтезе впоследствии заявил, что вертолет нашли, а все люди на борту погибли. Среди погибших оказалась семья из четырех человек из Словении, в том числе – 13-летняя девочка. Другими жертвами стали местный врач и два пилота.

🇮🇹Italia: Foggia, precipita elicottero con a bordo 7 persone: nessun sopravvissuto

Tra le vittime anche una 13enne. I rottami sono stati trovati in un'area rurale di Castelpagano di Apricena. Il velivolo era partito dalle Isole Tremiti.https://t.co/l9YCSpQT1t pic.twitter.com/Z9wi49rC9D — PLANES OF LEGEND (@PlanesOfLegend) November 5, 2022

Стало известно, что вертолет совершал ежедневный рейс между Фоджией в Апулии и островами Тремити у побережья Италии, но столкнулся с плохой погодой.

Мэр островов Пеппино Калабрезе также добавил, что врач в последнюю минуту решил сесть на вертолет, а не на паром "из-за плохих условий на море".

"Наша община в шоке. За 30 лет службы ничего подобного не было", – сказал мэр.

🇮🇹Accident Agusta-Westland AW-109 , 05 Nov 2022.

7 fatalities.

Puglia, near Foggia, Castelpagano di Apricena - Italyhttps://t.co/8qC1wPGc6B via @AviationSafety pic.twitter.com/Qn2laiKeaN — PLANES OF LEGEND (@PlanesOfLegend) November 5, 2022

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