Об этом сообщает издание Barrons.
Вертолет, на борту которого находились семь человек, исчез с радаров в Кастельпагано-ди-Апричена, сельской местности региона Апулия. На его поиски отправили ВВС и пожарную бригаду.
Заместитель главы региона Раффаэле Пьемонтезе впоследствии заявил, что вертолет нашли, а все люди на борту погибли. Среди погибших оказалась семья из четырех человек из Словении, в том числе – 13-летняя девочка. Другими жертвами стали местный врач и два пилота.
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Стало известно, что вертолет совершал ежедневный рейс между Фоджией в Апулии и островами Тремити у побережья Италии, но столкнулся с плохой погодой.
Мэр островов Пеппино Калабрезе также добавил, что врач в последнюю минуту решил сесть на вертолет, а не на паром "из-за плохих условий на море".
"Наша община в шоке. За 30 лет службы ничего подобного не было", – сказал мэр.
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