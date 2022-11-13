Звільнити від окупантів Донецьку та Луганську область можна було ще декілька років тому.

Про це заявив боєць «Легіону Свободи» з батальйону «Свобода» складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Ярослав Лисенко.

"Військове звільнення Донецька було ще можливо у 2015 році, коли ми звільнили Піски і увійшли в Київський та Кіровський район міста Донецьк.

І Луганськ можливо був би звільнений, тому що не дарма кордон проходив по Станиці Луганській, яка була поряд з Луганськом. Це було зроблено навмисно для того, щоб усі квазіреспубліки могли мати свої столиці.

Відповідно і Дебальцеве як величесний транспортний вузол залізничний був залишений не випадково. Це все ще розсудить історія, чому наші хлопці вийшли з Донецька, коли треба було його штурмувати. Вийшли з Луганську. Чому було віддано Дебальцеве? Ми знаємо, хто за це повинен відповідати. Просто всьому свій час.

Звісно ми можемо звільнити усі ці теріторії. Зараз ми знаходимось у 8 кілометрах від Донецька. Ми можемо туди вести наступальні дії. Цього, можливо, зараз не потрібно робити, тому що у нас є інші пріотрітети - північ Луганської області та Херсонська область. Я думаю, ми розберемося з цими напрямками", - каже Ярослав Лисенко.

Нагадаємо, окупанти готуються не лише до втечі з Херсона.

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