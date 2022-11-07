Если россия и вправду договорилась с КНДР о поставках боеприпасов, то это отчасти решит её проблематику с дефицитом боекомплекта.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

«Но только отчасти. И почему отчасти – в этом как раз и есть часть холодного расчётливого позитива», - отмечает Коваленко, добавив, что у КНДР действительно обширная номенклатура и запасы боеприпасов к артиллерии.

«Но, проблематика их доставки заключается в том, что единственным железнодорожным сообщением между КНДР и россией является мост «Дружба», то есть – всего лишь одна логистическая артерия», - говорит Коваленко.

Кроме того, у КНДР есть также проблема с таким явлением как техногенный коллапс, поэтому транспортная отрасль там сейчас не в лучшем состоянии и обеспечивать поток курсирующих 24/7 эшелонов они не смогут.

По словам Коваленко, нынешний дефицит БК в зоне боевых действий в Украине у оккупантов стал возникать, не когда боеприпасы стали заканчиваться, а когда стало увеличиваться «плечо» их подвоза.

«Сейчас основной поток БК идёт из Центрального и Восточного Военных Округов рф… Улан-Удэ и Уссурийск, 6 тысяч км и 10 тыс км до границы Украины? Ближний свет. Собственно, северокорейские боеприпасы будут преодолевать именно этот путь – более 10 тыс км до Украины. То есть, проблематику с плечом подвоза эти поставки не решат», - подчеркнул Коваленко.

Эксперт также высказал уверенность в том, что российское командование находится в настолько отчаянном положении, что готово гнать из Северной Кореи боеприпасы, лишь бы хоть как-то поддерживать огневой потенциал.

«Эти поставки критически не повлияют на ситуацию в зоне боевых действий. Они лишь ситуативно, а не целиком и полностью, будут решать возникшие проблемы у россии с растущим дефицитом БК», - уверен эксперт.

Ранее стало известно, что на днях в Россию прибыл поезд из Северной Кореи. О его содержимом пока ничего не известно.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в свою очередь сообщил, что КНДР организовала тайные поставки артиллерийских снарядов для России на фоне дефицита боеприпасов в стране-агрессоре.

"В сентябре КНДР публично отрицала, что намерена поставлять боеприпасы России. Однако наша информация свидетельствует о том, что КНДР тайно поставляет значительное количество артиллерийских снарядов для войны России в Украине, при этом скрывая реальное место назначения поставок оружия", - рассказал Кирби.

В свою очередь представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в комментарии изданию The Economist заявиил, что, нанося удары по гражданской инфраструктуре Украины, страна-террорист использовала около 80 процентов своих современных ракет.

По словам Скибицкого, военной разведке Украины стали известны планы Кремля приобрести у Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar и отправить их по воздуху в Крым и морем в российские порты на Каспийском море.

Напомним, озвучены шесть сценариев окончания войны в Украине.

Также сообщалось о мощном пожаре в оккупированном Донецке.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ разгромили скопление техники и живой силі оккупантов.