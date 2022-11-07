Российская армия готовится покинуть Херсон, но не только – на левом берегу Днепра они возводят новые рубежи обороны.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает аналитик Бенджамин Питтет.

Так, согласно спутниковым снимкам, оккупанты строят линию обороны даже на берегу Черного моря.

Позиции содержат в себе траншеи и позиции для бронетехники. Питтет опубликовал спутниковый снимок из Голой Пристани Херсонской области. Там, где сложно прорыть траншею, оккупанты ставят бетонные конструкции, похожие на бункеры.

Помимо этого, спутник зафиксировал оборонительные позиции в 18 км от Днепра.

Общая протяженность линий составляет до 200 км.

Как сообщает издание Defence Express, первая линия проходит вдоль Днепра, другая - на расстоянии 5-10 км от него, третья - на 20-25 км.

«Рано или поздно оккупанты будут вынуждены оставить правый берег Херсонщины. Однако далее нас ждут большие трудности», - комментирует кадры украинский политолог и военнослужащий Тарас Березовец.

В свою очередь российский политолог Аббас Галлямов в интервью программе "Гроші" отметил, что даже после позорного бегства российских оккупантов из Херсона Путин будет заверять, что "все идет по плану".

"Это единственный областной центр, который россиянам удалось захватить. Потерять Херсон - это полгода зря. Получается, что все зря. Потеряли то единственное, что удалось захватить. Поэтому, это, конечно, будет сильным ударом. Они пытаются подсластить пилюлю", - сказал Галлямов, как могут развиваться события.

Политолог также отметил, что россияне расширили географию жестких боев на Донбассе. Теперь это не только Бахмутское направление.

По его словам, россияне будут пытаться компенсировать потерю Херсона захватом одного из городов Донбасса.

Эксперт также не исключил, что россияне могу взорвать Каховскую ГЭС, создавая условия для побега из Херсона, якобы они бегут не от ВСУ, а от воды.

Тем временем пользователи соцсетей строят свои версии, как можно решить поблему с тремя линии обороны:

«Пускай напрягаются. При заходе ЗСУ со стороны Мелитополя до одного места будут их окопы вдоль Днепра», «Если ВСУ закроют ету Луганско - Донецкую дыру ,то смогут зайти с правого фланга», «Химарс и другая артиллерия достанет все их укрепления, спокойной жизни им не будет», «Хорошо бы, наверное, сначала вернуть Запорожье, чтобы закрыть их сухопутный коридор».

Между тем, Генштаб ВСУ сообщает, что в Херсоне оккупанты, одетые в гражданскую одежду, врываются в дома мирных жителей и готовятся к ведению городских боев.

Российские пропагандисты планируют снимать сюжеты о якобы уничтожении мирного населения ВСУ.

Напомним, в Донецке вспыхнул мощный пожар, который тушили всю ночь.

Также сообщалось о страшных кадрах, снятых в оккупированном Луганске.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты бегут из Херсона.