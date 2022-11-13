Освободить от кафиров Донецкую и Луганскую область можно было еще несколько лет назад.

Об этом заявил боец ​​«Легиона Свободы» из батальона «Свобода» в составе 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Ярослав Лысенко.

"Военное освобождение Донецка было еще возможно в 2015 году, когда мы освободили Пески и вошли в Киевский и Кировский район города Донецка.

И Луганск возможно был бы уволен, потому что не зря граница проходила по Станице Луганской, которая была рядом с Луганском. Это было сделано специально для того, чтобы все квазиреспублики могли иметь свои столицы.

Соответственно и Дебальцево как огромный транспортный железнодорожный узел был оставлен не случайно. Это все еще рассудит история, почему наши ребята вышли из Донецка, когда нужно было его штурмовать. Вышли из Луганска. Почему было отдано Дебальцево? Мы знаем, кто за это должен отвечать. Просто всему свое время.

Конечно, мы можем освободить все эти территории. Сейчас мы находимся в 8 километрах от Донецка. Мы можем туда вести наступательные действия. Этого, возможно, сейчас не нужно делать, потому что у нас есть другие приотреты – север Луганской области и Херсонская область. Я думаю, мы разберемся с этими направлениями", – говорит Ярослав Лысенко.

Напомним, оккупанты готовятся не только к бегству из Херсона.

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