В американському місті Даллас під час пам'ятного авіашоу 12 листопада зіткнулися у повітрі та розбилися два літаки.

"Літак Boeing B-17 Flying Fortress і Bell P-63 Kingcobra зіткнулися й розбилися під час авіашоу Wings Over Dallas в аеропорту Далласа в Техасі близько 13:20 за місцевим часом у суботу", - йдеться у заяві Федерального авіаційного управління США.

У Мережі очевидці публікують моторошні відео моменту трагедії. На кадрах видно момент зіткнення двох літаків у повітрі під час авіашоу. Після удару два літаки падають, розбиваються ущент та швидко загораються.

Офіційної інформації, скільки людей було на борту двох літаків та чи були постраждалі серед глядачів авіашоу, поки немає. За попередніми даними, нікому з екіпажів вижити не вдалося.

Як сказав у коментарі AP Хенк Коутс, президент компанії, яка організувала авіашоу, один із літаків, бомбардувальник B-17 Flying Fortress зазвичай має екіпаж із чотирьох-п’яти людей. Інший винищувач, що зазнав катастрофи, P-63 Kingcobra має одного пілота.

За словами Коутса, люди, які керують літаками на авіашоу компанії Commemorative Air Force, є волонтерами та проходять сувору підготовку. Багато з них є пілотами авіаліній, пілотами авіакомпаній у відставці або військовими пілотами у відставці.

🚨VEJA: Neste ângulo é possível ver melhor a colisão dos 2 aviões num show aéreo em Dallas, no Texas.



pic.twitter.com/4OciFi0OD4 — CHOQUEI (@choquei) November 12, 2022

Нагадаємо, літак із десятками пасажирів упав в озеро.

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