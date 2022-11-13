"Самолет Boeing B-17 Flying Fortress и Bell P-63 Kingcobra столкнулись и разбились во время авиашоу Wings Over Dallas в аэропорту Далласа в Техасе около 13:20 по местному времени в субботу", - говорится в заявлении Федерального авиационного управления США.
В Сети очевидцы публикуют жуткие видео момента трагедии. На кадрах виден момент столкновения двух самолетов в воздухе во время авиашоу. После удара два самолета падают, разбиваются и быстро загораются.
Официальной информации, сколько людей было на борту двух самолетов и были ли пострадавшие среди зрителей авиашоу, пока нет. По предварительным данным, никому из экипажей выжить не удалось.
Как сказал в комментарии AP Хэнк Коутс, президент компании, организовавшей авиашоу, один из самолетов, бомбардировщик B-17 Flying Fortress обычно имеет экипаж из четырех-пяти человек. Другой истребитель, потерпевший крушение, P-63 Kingcobra имеет одного пилота.
По словам Коутса, люди, управляющие самолетами на авиашоу компании Commemorative Air Force, являются волонтерами и проходят строгую подготовку. Многие являются пилотами авиалиний, пилотами авиакомпаний в отставке или военными пилотами в отставке.
Напомним, самолет с десятками пассажиров рухнул в озеро.
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