В американском городе Даллас во время памятного авиашоу 12 ноября столкнулись в воздухе и разбились два самолета.

"Самолет Boeing B-17 Flying Fortress и Bell P-63 Kingcobra столкнулись и разбились во время авиашоу Wings Over Dallas в аэропорту Далласа в Техасе около 13:20 по местному времени в субботу", - говорится в заявлении Федерального авиационного управления США.

В Сети очевидцы публикуют жуткие видео момента трагедии. На кадрах виден момент столкновения двух самолетов в воздухе во время авиашоу. После удара два самолета падают, разбиваются и быстро загораются.

Официальной информации, сколько людей было на борту двух самолетов и были ли пострадавшие среди зрителей авиашоу, пока нет. По предварительным данным, никому из экипажей выжить не удалось.

Как сказал в комментарии AP Хэнк Коутс, президент компании, организовавшей авиашоу, один из самолетов, бомбардировщик B-17 Flying Fortress обычно имеет экипаж из четырех-пяти человек. Другой истребитель, потерпевший крушение, P-63 Kingcobra имеет одного пилота.

По словам Коутса, люди, управляющие самолетами на авиашоу компании Commemorative Air Force, являются волонтерами и проходят строгую подготовку. Многие являются пилотами авиалиний, пилотами авиакомпаний в отставке или военными пилотами в отставке.

🚨VEJA: Neste ângulo é possível ver melhor a colisão dos 2 aviões num show aéreo em Dallas, no Texas.



pic.twitter.com/4OciFi0OD4 — CHOQUEI (@choquei) November 12, 2022

Напомним, самолет с десятками пассажиров рухнул в озеро.

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