Пасажирський літак авіакомпанії Precision Air, що прямував зі столиці Танзанії Дар-ес-Салама, впав у озеро Вікторія.
За попередньою інформацією, на борту літака знаходилися 49 пасажирів і чотири члени екіпажу.
«6 листопада 2022 року рейс компанії Precision Air № 494, що летів з Дар-ес-Саламу до Букоби, зазнав аварії при підході до аеропорту Букоба. На місце події було направлено рятувальну команду», — сказано у повідомленні авіакомпанії у Twitter.
Причиною НП, попередньо, стала негода – борт потрапив у шторм під час посадки і в результаті був змушений приземлитися на поверхню водойми.
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Йде пошуково-рятувальна операція. На даний момент вдалося врятувати 24 особи. Деякі пасажири можуть бути заблоковані усередині судна. Даних про жертви поки що немає.
Раніше, 5 листопада, на півдні Італії зазнав аварії вертоліт, на борту якого перебували семеро людей. Серед загиблих виявилася сім'я із чотирьох осіб зі Словенії, зокрема – 13-річна дівчинка. Іншими жертвами стали місцевий лікар та два пілоти.
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