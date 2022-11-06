У неділю, 6 листопада, НП сталася з пасажирським літаком, на борту якого перебувало 53 особи.

Пасажирський літак авіакомпанії Precision Air, що прямував зі столиці Танзанії Дар-ес-Салама, впав у озеро Вікторія.

За попередньою інформацією, на борту літака знаходилися 49 пасажирів і чотири члени екіпажу.

«6 листопада 2022 року рейс компанії Precision Air № 494, що летів з Дар-ес-Саламу до Букоби, зазнав аварії при підході до аеропорту Букоба. На місце події було направлено рятувальну команду», — сказано у повідомленні авіакомпанії у Twitter.

Причиною НП, попередньо, стала негода – борт потрапив у шторм під час посадки і в результаті був змушений приземлитися на поверхню водойми.

Zoezi la uokoaji likiendelea kufuatia Ndege ya Precision Air kutua ndani ya Ziwa Victoria, umbali mfupi kutoka Uwanja wa Ndege wa Bukoba, Kagera.



Ndege hiyo ilitoka Dar es Salaam kwenda Bukoba kupitia Mwanza. pic.twitter.com/2ZN1wwmZpS — Swahili Times (@swahilitimes) November 6, 2022

Йде пошуково-рятувальна операція. На даний момент вдалося врятувати 24 особи. Деякі пасажири можуть бути заблоковані усередині судна. Даних про жертви поки що немає.

Ndege Precision Air ikivutwa kutoka ndani ya maji katika Ziwa Victoria. pic.twitter.com/XtDHmEezQ2 — Swahili Times (@swahilitimes) November 6, 2022

Раніше, 5 листопада, на півдні Італії зазнав аварії вертоліт, на борту якого перебували семеро людей. Серед загиблих виявилася сім'я із чотирьох осіб зі Словенії, зокрема – 13-річна дівчинка. Іншими жертвами стали місцевий лікар та два пілоти.

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