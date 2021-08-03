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В аварії на Хмельниччині обірвалося життя цілої родини

Як передає Politeka.net, про це повідомили в ГУ ДСНС України області.

Трагедія сталася ввечері, 1 серпня.

На місці ДТП з'ясувалося, що в аварії загинули 38-річний водій одного з авто, 40-річна пасажирка і 3-річна дитина. Водія іншої машини в результаті зіткнення затиснуло понівеченими металевими конструкціями.

"Спочатку бійці ДСНС деблокували травмованого водія Mercedes, передавши його медикам, паралельно з цим вжили заходів, щоб запобігти загорянню обох транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

Загиблими виявилися сім'я зі Львова, а за кермом іншого авто перебував інспектор патрульної поліції Хмельницького. У прокуратурі відкрили провадження, поліцейського затримали і відсторонили від роботи, пише "ТСН".

Наразі причини та обставини події з'ясовують правоохоронці.



Варто зазначити, що спочатку 2021 року в Україні вже сталося 1 150 ДТП за участю дітей і це при тому, що рік ще не закінчився.

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