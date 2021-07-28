В Киеве 9-летний мальчик на Tesla совершил ДТП
На столичной Троещине девятилетний мальчик попал в аварию.
27 июля отец посадил сына за руль Tesla, чтобы научить его водить, "урок" проходил на территории закрытого торгового центра.
Кроме того, несовершеннолетний мальчик ездил по улицам с плотным трафиком.
Предварительно установлено, что парень, растерявшись сильно нажал на педаль газа - Tesla влетела на парковку и протаранила Chevrolet.
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В тот момент в автомобиле находились ученик и инструктор автошколы, так как авто было учебным.
Дальше ребенок выехал на газон, где и остановился. Пострадавших в результате ДТП нет.
Патрульные составили на отца мальчика протоколы о передаче управления авто людям, у которых нет на это разрешения.
Напомним, что недавно уже в Киеве происходило ДТП с участием электромобиля
Авария произошла 8 июля, электромобиль на высокой скорости влетел в маршрутку. У Tesla разбит бампер и капот, маршрутка повреждена сбоку.
"Маршрутное такси выезжало и раздалось два скрипа резины, после которого произошёл сильный удар. Интересно с какой скоростью двигалась Tesla, учитывая, что перед выездом два лежачих полицейских и пешеходный переход?", - задаются вопросов авторы публикации.
К слову, в Киеве в ДТП пострадали дети, кадры: на полном ходу влетела в авто.
Как сообщала Politeka, водитель под воздействием психотропных веществ устроил патрульным гонки по центру Киева и угодил в ДТП.
Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.