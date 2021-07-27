Трое других пострадавших все еще находятся в одной из больниц Польши

Возросло число жертв аварии, которая произошла в субботу накануне в Польше с участием микроавтобуса Volkswagen Transporter и легкового автомобиля Nissan.

Печальную весть сообщило посольство Украины в Польше.

Советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куц отметил, что в больнице скончался второй пострадавший в ДТП украинец. О смерти мужчины оповестили его близких, теперь решается вопрос о транспортировке тела на родину.

Также дипломат уточнил, что трое других пострадавших граждан Украины находятся в больницах. Они имеют медицинскую страховку, необходимую для длительного лечения.

Дело ДТП украинского микроавтобуса находится на контроле посольства Украины в Варшаве, ГКУ в Кракове, Департамента консульской службы МИД Украины.

Напомним, что автобус с украинцами попал в ДТП в Лодзинском воеводстве Польши на трассе возле города Радомско утром 24 июля.

По данным польской полиции, 36-летняя женщина в нетрезвом состоянии на автомобиле Nissan Qashqai выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автобусом Volkswagen. В салоне последнего ехали девять человек, семеро из которых были гражданами Украины. Все ехали работать в Радомско.

Напомним, что микроавтобус с украинцами попал в ДТП на польской трассе, много раненых: первые детали и кадры

Как сообщала Politeka, грузовик влетел в автобус, внутри находилось 40 пассажиров.

Также Politeka писала, что машина влетела в автобус с украинцами в Польше, много пострадавших.