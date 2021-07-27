Трое других пострадавших все еще находятся в одной из больниц Польши
Возросло число жертв аварии, которая произошла в субботу накануне в Польше с участием микроавтобуса Volkswagen Transporter и легкового автомобиля Nissan.
Печальную весть сообщило посольство Украины в Польше.
Советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куц отметил, что в больнице скончался второй пострадавший в ДТП украинец. О смерти мужчины оповестили его близких, теперь решается вопрос о транспортировке тела на родину.
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Также дипломат уточнил, что трое других пострадавших граждан Украины находятся в больницах. Они имеют медицинскую страховку, необходимую для длительного лечения.
Дело ДТП украинского микроавтобуса находится на контроле посольства Украины в Варшаве, ГКУ в Кракове, Департамента консульской службы МИД Украины.
Напомним, что автобус с украинцами попал в ДТП в Лодзинском воеводстве Польши на трассе возле города Радомско утром 24 июля.
По данным польской полиции, 36-летняя женщина в нетрезвом состоянии на автомобиле Nissan Qashqai выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автобусом Volkswagen. В салоне последнего ехали девять человек, семеро из которых были гражданами Украины. Все ехали работать в Радомско.
Напомним, что микроавтобус с украинцами попал в ДТП на польской трассе, много раненых: первые детали и кадры
Как сообщала Politeka, грузовик влетел в автобус, внутри находилось 40 пассажиров.
Также Politeka писала, что машина влетела в автобус с украинцами в Польше, много пострадавших.