В аварии на Хмельнитчине оборвалась жизнь целой семьи
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины области.
Трагедия произошла вечером, 1 августа.
На месте ДТП выяснилось, что в аварии погибли 38-летний водитель одного из авто, 40-летняя пассажирка и 3-летний ребенок. Водителя другой машины в результате столкновения зажало искореженными металлическими конструкциями.
"Сначала бойцы ГСЧС деблокировали травмированного водителя Mercedes, передав его медикам, параллельно с этим приняли меры, чтобы предотвратить возгорание обоих транспортных средств", - говорится в сообщении.
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Погибшими оказались семья со Львова, а за рулем другого авто находился инспектор патрульной полиции Хмельницкого. В прокуратуре открыли производство, полицейского задержали и отстранили от работы, пишет "ТСН".
Сейчас причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Стоит отметить, что сначала 2021 года в Украине уже произошло 1 150 ДТП с участием детей и это при том, что год еще не закончился.
Напомним, что в Киеве 9-летний мальчик на Tesla совершил ДТП, кадры.
Как сообщала Politeka, число жертв ДТП с украинцами в Польше увеличилось: появились новые сведения.
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