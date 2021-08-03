В аварии на Хмельнитчине оборвалась жизнь целой семьи

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины области.

Трагедия произошла вечером, 1 августа.

На месте ДТП выяснилось, что в аварии погибли 38-летний водитель одного из авто, 40-летняя пассажирка и 3-летний ребенок. Водителя другой машины в результате столкновения зажало искореженными металлическими конструкциями.

"Сначала бойцы ГСЧС деблокировали травмированного водителя Mercedes, передав его медикам, параллельно с этим приняли меры, чтобы предотвратить возгорание обоих транспортных средств", - говорится в сообщении.

Погибшими оказались семья со Львова, а за рулем другого авто находился инспектор патрульной полиции Хмельницкого. В прокуратуре открыли производство, полицейского задержали и отстранили от работы, пишет "ТСН".

Сейчас причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.



Стоит отметить, что сначала 2021 года в Украине уже произошло 1 150 ДТП с участием детей и это при том, что год еще не закончился.

Напомним, что в Киеве 9-летний мальчик на Tesla совершил ДТП, кадры.

Как сообщала Politeka, число жертв ДТП с украинцами в Польше увеличилось: появились новые сведения.

Также Politeka писала, что отец и 15-летний сын погибли из-за роковой ошибки, кадры с места ДТП.