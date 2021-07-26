ДТП в Гайсинском районе Винницкой области унесло жизнь водителя автомобиля Mercedes и его 15-летнего сына

Фатальная авария произошла 25 июля произошла около 17.00. близ села Зятковцы. Еще один несовершеннолетний пассажир легковушки с переломом голени госпитализирован в больницу, сообщает пресс-служба полиции региона.

По предварительной информации, 45-летний киевлянин во время обгона, а не выбрав безопасную скорость и дистанцию, допустил столкновение с грузовиком «САЗ 3517». Точную причину аварии должна установить экспертиза.

В результате аварии водитель легковушки и его несовершеннолетний сын от полученных повреждений погибли на месте происшествия.

Еще один пассажир Mercedes - 17-летний подросток с переломом голени госпитализирован в травматологическое отделение районной больницы.

Полицией начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

Происшествие вызвало ажиотаж среди украинцев.

«Пассажир в рубашке родился. Перелом голени, учитывая что заднее сиденье тоже почти всмятку – фантастика», «Жаль погибших. ПДД, осторожность и здравый смысл никто не отменял. С другой стороны, если б вместо грузовика легковушка попалась, то жертв могло быть и больше, причем невинных. А проблема с безопасностью на дорогах ухудшается с каждым годом, если не месяцем. Решить ее можно только радикальным ужесточением штрафов плюс контроль дорожного движения дорожной полицией. Да и права было бы неплохо не продавать, как на базаре, а реально учить и готовить будущих водителей», «контроль без исключений. При этом и штрафы повышать было бы необязательно - только штрафовать поголовно ВСЕХ нарушителей», - пишут в Сети.

Напомним, 14-летний подросток сел за руль и попал в ДТП на Одесчине: его жизнь спасают врачи.

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