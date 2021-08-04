Стали відомі нові подробиці про вбивство 6-річної Мирослави Дутчак

Як передавала Politeka.net, в Харківській області в селищі міського типу сталася трагедія. У покинутому будинку знайшли тіло 6-річної дівчинки Мирослави Дутчак. Поліція підозрює 13-річного сусіда у вбивстві.

З розслідування справи виявилося, що підліток того дня був п'яний і завдав дівчинці близько 10 ударів тупим предметом. Про це повідомляють в єдиному державному реєстрі досудових рішень.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2021, в проміжок часу з 16:00 до 18:00, малолітній, будучи в стані алкогольного сп'яніння, перебуваючи в приміщенні покинутої будівлі, на грунті раптово виниклих особистих неприязних відносин ... умисно завдав потерпілій не менше 10 ударів тупим твердим предметом в область голови", соообщается в постанові.

Нагадаємо, дівчинка пішла на прогулянку і востаннє її бачили з сусідом - 13-річним Богданом. Підліток не зізнавався, що бачив її, а потім розповів, що вона кудись пішла з велосипедом. Хлопчик приєднався до пошуків Мирослави. За словами сусідів, під час пошуків, він намагався відвести всіх в інший бік.

Коли пошукова група і поліцейські знайшли особисті речі дівчинки, то незабаром службовий собака в одному з покинутих будівель знайшла побите тіло дитини.

Поліцейські затримали 13-річного підлітка. 29 липня суд задовольнив клопотання щодо запобіжного заходу хлопцю у вигляді поміщення його в приймач-розподільник для дітей ГУНП в Харківській області строком на 30 днів.

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