Стали известны подробности трагедии на Харьковщине

Как передавала Politeka.net ранее, на Харьковщине произошла ужасная трагедия. 28 июля около 23:50 в заброшенном доме в поселке городского типа Старый Салтов было найдено тело 6-летней девочки. Появились подробности о 13-летнем мальчике, которого обвиняют в убийстве. Об этом передает Obozrevatel.

Девочка ушла на прогулку и в последний раз её видели с соседом - 13-летним Богданом. Подросток не сознавался, что видел её, а потом рассказал, что она куда-то ушла с велосипедом. Мальчик присоеденился к поискам Мирославы. По словам соседей, во время поисков, он пытался увести всех в другую сторону.

Когда поисковая группа и полицейские нашли личные вещи девочки, то вскоре служебная собака в одном из заброшенных зданий нашла избитое тело ребенка.

В тот день Мирослава жаловалась маме на Богдана, что тот обижает её. В поселке Старый Салтов среди соседей мальчик был на плохом счету, говорили, что он зверско издевался над животными. Приэтом семья мальчика не была под наблюдением социальных служб. После того, как нашли тело, полиция забрала подростка, вскоре он сознался в содеянном.

Посадят ли 13-летнего мальчика пока ответить не могут, поскольку уголовную ответственность могут нести в крайних случаях с 14 лет. И в данном случае ответственность будут нести родители подозреваемого в убийстве. Пока что подростка отправили в приемник-распределитель на 30 дней.

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