Стали известны новые подробности об убийстве 6-летней Мирославы Дутчак

Как передавала Politeka.net, в Харьковской области в поселке городского типа произошла трагедия. В заброшенном доме нашли тело 6-летней девочки Мирославы Дутчак. Полиция подозревает 13-летнего соседа в убийстве.

По расследованию дела оказалось, что подросток в тот день был пьян и нанес девочке около 10 ударов тупым предметом. Об этом сообщают в Едином государственном реестре досудебных решений.

"Досудебным расследованием установлено, что 28.07.2021, в промежуток времени с 16:00 до 18:00, малолетний, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в помещении заброшенного здания, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений ... умышленно нанес потерпевшей не менее 10 ударов тупым твердым предметом в область головы", соообщается в постановлении.

Напомним, девочка ушла на прогулку и в последний раз её видели с соседом - 13-летним Богданом. Подросток не сознавался, что видел её, а потом рассказал, что она куда-то ушла с велосипедом. Мальчик присоеденился к поискам Мирославы. По словам соседей, во время поисков, он пытался увести всех в другую сторону.

Когда поисковая группа и полицейские нашли личные вещи девочки, то вскоре служебная собака в одном из заброшенных зданий нашла избитое тело ребенка.

Полицейские задержали 13-летнего подростка. 29 июля суд удовлетворил ходатайство относительно меры пресечения парню в виде помещения его в приемник-распределитель для детей ГУНП в Харьковской области сроком на 30 дней.

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