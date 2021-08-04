Відомий російський співак і музикант Валерій Шаповалов пішов з життя на 70 році життя

Як пише Politeka.net, про смерть відомого артиста повідомив російський естрадний співак В'ячеслав Малежик у своєму Instagram.

"Валерій Шаповалов-блискучий музикант і надійний друг! Нам буде тебе, Валєра, не вистачати. Шкода, що не можна буде тобі зателефонувати серед ночі з упевненістю, що ти приїдеш і виручиш. Ти на небесах не пропадеш, тому що ти-штучний екземпляр!",- написав Малежик.

Валерій Шаповалов помер 2 серпня в одній з лікарень у Москві. Як відомо, навесні музиканту зробили складну операцію, але під час реабілітації він заразився коронавірусом в лікарні. Причиною смерті стали ускладнення, які виникли через Covid-19.

Публіці Шаповалов відомий своєю піснею "Стой, кто идет?", яка протягом декількох місяців займає перше місце в списках популярності московських хіт-парадів.

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