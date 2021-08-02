Пішов з життя радянський, російський актор Анатолій Родіонович Рудаков

Про це повідомив портал КІНО-Театр.РП.

Актора не стало 1 серпня. Анатолію Рудакову був 71 рік. Відзначається, що причиною смерті стали наслідки зараження коронавірусною інфекцією.

Анатолій Рудаков народився 24 липня 1950 року в Білорусі. Навчався він у Ленінградському державному інституті театру, музики і кінематографії. Зніматися почав ще студентом.

Першою роллю Рудакова став-єфрейтор Осінін в "я служу на кордоні" Бірмана. У подальшій фільмографії-більше ста проектів: "Сержант міліції", "Труффальдіно з Бергамо", "Ярославна, королева Франції", "Троє в човні, не рахуючи собаки", "прийміть телеграму в борг", "Мерседес йде від погоні", "державний кордон", "знайти і знешкодити", "у пошуках капітана Гранта", "Агент національної безпеки", "Ялинки 1914".

Численні шанувальники артиста переживають через втрату.

"От же про день народження тільки писали ... дуже шкода ... 😢", " Ох, як шкода!😢 Світла людина була і актор чудовий. Тільки днями день народження справив", "Світла йому пам'ять! Чудовий актор. Характерні запам'ятовуються миті його появи на екрані. Кожна роль-частка його душі", "Шкода🙌 😢оч хороша людина артист", "Ось і ще одна частинка з дитинства і юності пішла, всі фільми з його участю дивилася. Світла, нескінченна пам'ять Анатолію Родіоновичу", - пишуть в мережі.

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