Сергій Безруков вперше за довгий час вирішив розповісти про дітей, про колишню дружину, про Анну Матісон і нові проекти в кіно і театрі

Не так давно знаменитий актор вирішив дати інтерв'ю для Ютуб-шоу "Світлана навколо світу" і розповів про зміни, про минулий шлюб, про другу дружину, про те, як у пари народилася третя спільна дитина. Не обійшлося без згадки першого шлюбу з Іриною.

Як відомо, Сергій та Ірина Безрукови розлучилися в 2015-му після 15 років шлюбу. Розлучення було важким для пари після стількох років спільного життя, при цьому для Ірини – особливо, адже в той період помер через нещасний випадок єдиний син актриси Андрій Ліванов. Тоді молодій людині виповнилося 25 років.

«У мене була дуже складна ситуація з Іриною. Не люблю це згадувати, бо тоді було важко. Нам усім. Ми з Іриною домовилися, що це не чіпаємо. Це все дуже болісно. Я тоді навіть заснути не міг, якщо не випивав. Це важко згадати ... Коротше кажучи, складна історія. Дуже болюча» - розповідав артист.

Однак в той період врятувати шлюб не вдалося, пара подала на розлучення, адже обидва були в складній ситуації і краще їм не ставало. Однак, чоловік зміг зберегти дружні стосунки з Іриною.

"Ми дуже добре спілкуємося. Я допомагаю їй. Вона теж працює в театрі. Для мене це важливо, тому що викреслювати щось в цьому житті ніколи не потрібно. Потрібно залишатися людьми і налагоджувати відносини», — в ході інтерв'ю зізнався Безруков.

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