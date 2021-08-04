Известный российский певец и музыкант Валерий Шаповалов ушел из жизни на 70 году жизни
Как пишет Politeka.net, о смерти известного артиста сообщил российский эстрадный певец Вячеслав Малежик в своем Instagram.
"Валерий Шаповалов-блестящий музыкант и надежный друг! Нам будет тебя, Валера, не хватать. Жаль, что не можно будет тебе позвонить среди ночи с уверенностью, что ты приедешь и выручишь. Ты на небесах не пропадешь, потому что ты-штучный экземпляр!",- написал Малежик.
Валерий Шаповалов скончался 2 августа в одной из больниц в Москве. Как известно, весной музыканту сделали сложную операцию, но во время реабилитации он заразился коронавирусом в больнице. Причиной смерти стали осложнения, которые возникли из-за Covid-19.
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Публике Шаповалов известен своей песней " Стой, кто идет?", которая в течение нескольких месяцев занимает первое место в списках популярности московских хит-парадов.
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