Стало відомо про смерть знаменитого композитора, пісні якого виконували Михайло Боярський і Валентина Толкунова

Помер знаменитий радянський, російський композитор, автор музики пісень, які стали шлягерами, Борис Ємельянов. Музикант помер 27 липня у віці 80 років. Про це повідомила дочка композитора, Наталя.

Причиною смерті називають ускладнення, викликані коронавірусом.

Прощання з Ємельяновим пройшло 31 липня в траурному залі Ніколо-Архангельського кладовища Москви. Композитора поховали недалеко від могили Жанни Фріске.

Зазначимо, Борис Ємельянов народився 20 квітня 1941 року в багатодітній родині. Майбутній композитор став рано цікавитися музикою, а перший досвід вигадування мелодій проявився у нього в студентські роки.

Ємельянов навчився в музичному училищі, і став писати пісні для виконавців Новокузнецька, де жив, а також працював музичним керівником ДК, а також складав музику для місцевого театру ляльок.

Одного разу композитор випадково натрапив на вірш "Носики-курносики" поетеси Буличової, тоді він написав музику, а пісню виконала Валентина Толкунова. Після цього до композитора прийшла всенародна слава, і він став писати музику для пісень Михайла Боярського "Сяду в скорый поезд", Миколи Караченцова "Подбитая птица" і так далі.

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