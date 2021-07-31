Помер знаменитий радянський, російський композитор, автор музики пісень, які стали шлягерами, Борис Ємельянов. Музикант помер 27 липня у віці 80 років. Про це повідомила дочка композитора, Наталя.
Причиною смерті називають ускладнення, викликані коронавірусом.
Прощання з Ємельяновим пройшло 31 липня в траурному залі Ніколо-Архангельського кладовища Москви. Композитора поховали недалеко від могили Жанни Фріске.
Зазначимо, Борис Ємельянов народився 20 квітня 1941 року в багатодітній родині. Майбутній композитор став рано цікавитися музикою, а перший досвід вигадування мелодій проявився у нього в студентські роки.
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Ємельянов навчився в музичному училищі, і став писати пісні для виконавців Новокузнецька, де жив, а також працював музичним керівником ДК, а також складав музику для місцевого театру ляльок.
Одного разу композитор випадково натрапив на вірш "Носики-курносики" поетеси Буличової, тоді він написав музику, а пісню виконала Валентина Толкунова. Після цього до композитора прийшла всенародна слава, і він став писати музику для пісень Михайла Боярського "Сяду в скорый поезд", Миколи Караченцова "Подбитая птица" і так далі.
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