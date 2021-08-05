Актриса Лілія Арагон, зірка легендарних мильних опер померла у віці 82 років

Про це повідомила Національна асоціація акторів Мексики, не називаючи причин.

"Національна асоціація акторів глибоко шкодує про смерть нашої колеги Лілії Арагон дель Ріверо, яка була генеральним секретарем нашого союзу в період 2006-2010 років. Наші щирі співчуття родині та друзям. Спочивай з миром", - написала асоціація у своєму акаунті в Twitter.

При цьому деякі Мексиканські ЗМІ вказали, що актриса на якийсь час оселилася в будинку в Куернаваку, Морелос, через проблеми зі здоров'ям.

Арагон знявся більш ніж в тридцяти мелодрамах, в більш ніж 20 фільмах, фільмах і в багатьох всесвітньо відомих п'єсах.

На екранах дебютувала в 1969-му. В числі робіт - "Дика роза", "хтось хоче вбити нас", "чорні ангели", "бандити з замерзлої річки", "я втомилася жити", "отрута для фей", "Вовче лігво", "будинок в кінці вулиці", "Вогненний ангел", "вмираю, щоб жити", "пекло в маленькому місті", "жінки-вбивці", "Моргана: Легенда жахів", "наречена-незаймана", безліч інших.

Смерть актриси потрясла безліч шанувальників по всьому світу, а також акторів, які обрали для себе це ремесло, надихнувшись прикладом Лілії Арагон.

La gran Lilia Aragón se nos fue. Enorme actriz, gran mujer, envidiable vida. Descanse en paz. Jamás la olvidaremos. pic.twitter.com/RXHbUmn2ko — Pedro Sola (@pedrosola) August 2, 2021

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