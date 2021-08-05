Актриса Лилия Арагон, звезда легендарных мыльных опер умерла в возрасте 82 лет
Об этом сообщила Национальная ассоциация актеров Мексики, не называя причин.
«Национальная ассоциация актеров глубоко сожалеет о смерти нашей коллеги Лилии Арагон дель Риверо, которая была генеральным секретарем нашего союза в период 2006-2010 годов. Наши искренние соболезнования семье и друзьям. Покойся с миром», - написала ассоциация в своем аккаунте в Twitter.
При этом некоторые мексиканские СМИ указали, что актриса на какое-то время поселилась в доме в Куэрнаваке, Морелос, из-за проблем со здоровьем.
Арагон снялся более чем в тридцати мелодрамах, в более чем 20 фильмах, фильмах и во многих всемирно известных пьесах.
На экранах дебютировала в 1969-м. В числе работ - "Дикая роза", "Кто-то хочет убить нас", "Черные ангелы", "Бандиты с замерзшей реки", "Я устала жить", "Яд для фей", "Волчье логово", "Дом в конце улицы", "Огненный ангел", "Умираю, чтобы жить", "Ад в маленьком городе", "Женщины-убийцы", "Моргана: Легенда ужасов", "Невеста-девственница", множество других.
Смерть актрисы потрясла множество поклонников по всему миру, а также актеров, которые избрали для себя это ремесло, вдохновившись примером Лилии Арагон.
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