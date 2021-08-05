Актриса Лилия Арагон, звезда легендарных мыльных опер умерла в возрасте 82 лет

Об этом сообщила Национальная ассоциация актеров Мексики, не называя причин.

«Национальная ассоциация актеров глубоко сожалеет о смерти нашей коллеги Лилии Арагон дель Риверо, которая была генеральным секретарем нашего союза в период 2006-2010 годов. Наши искренние соболезнования семье и друзьям. Покойся с миром», - написала ассоциация в своем аккаунте в Twitter.

При этом некоторые мексиканские СМИ указали, что актриса на какое-то время поселилась в доме в Куэрнаваке, Морелос, из-за проблем со здоровьем.

Арагон снялся более чем в тридцати мелодрамах, в более чем 20 фильмах, фильмах и во многих всемирно известных пьесах.

На экранах дебютировала в 1969-м. В числе работ - "Дикая роза", "Кто-то хочет убить нас", "Черные ангелы", "Бандиты с замерзшей реки", "Я устала жить", "Яд для фей", "Волчье логово", "Дом в конце улицы", "Огненный ангел", "Умираю, чтобы жить", "Ад в маленьком городе", "Женщины-убийцы", "Моргана: Легенда ужасов", "Невеста-девственница", множество других.

Смерть актрисы потрясла множество поклонников по всему миру, а также актеров, которые избрали для себя это ремесло, вдохновившись примером Лилии Арагон.

La gran Lilia Aragón se nos fue. Enorme actriz, gran mujer, envidiable vida. Descanse en paz. Jamás la olvidaremos. pic.twitter.com/RXHbUmn2ko — Pedro Sola (@pedrosola) August 2, 2021

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