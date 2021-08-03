Причина смерти звезды многих культовых сериалов пока неизвестна

Известный актер Морган Саджино Грант умер в 85 лет. Пока неизвестно стала ли причиной смерти какая-то болезнь или почтенный возраст знаменитого актера. Он только недавно отпраздновал юбилей.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на его публициста Лани Кармайкла.

По словам Кармайкла, артист умер еще 28 июля. Также он добавил, что принять это трудно. Грант был потомственным вождем и знахарем племени фоксов. Он любил путешествовать и рассказывать разным народам о своих традициях, своем опыте, своей трезвости и своей вере как уроженец США и христианин.

Грант родился в штате Оклахома в 1936 году. Предки его матери происходили из индейских племен Айова и Отоу-Миссурия. Он был ветераном морской пехоты США.

Грант "пришел к актерскому мастерству" в конце 1980-х годов и снялся почти в 60 фильмов и телешоу.

Он играл в таких культовых лентах как "Во все тяжкие", "Бесстыжие", "Лига", "Сообщество", "Американская история ужасов", ""Меня зовут Эрл" и "Детектив Нэш Бриджес", "Одинокий рейнджер", "Нелепая шестерка", "Самый быстрый Indian" и "Властелин легенд".

Напомним, что американская актриса кино и ТВ и танцовщица Беверли Джоанн Линвилл умерла в Лос-Анджелесе на 94-м году жизни.

Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.

Также Politeka писала, что актриса и балерина Виолетта Прохорова умерла в Италии.