Причина смерти звезды многих культовых сериалов пока неизвестна
Известный актер Морган Саджино Грант умер в 85 лет. Пока неизвестно стала ли причиной смерти какая-то болезнь или почтенный возраст знаменитого актера. Он только недавно отпраздновал юбилей.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на его публициста Лани Кармайкла.
По словам Кармайкла, артист умер еще 28 июля. Также он добавил, что принять это трудно. Грант был потомственным вождем и знахарем племени фоксов. Он любил путешествовать и рассказывать разным народам о своих традициях, своем опыте, своей трезвости и своей вере как уроженец США и христианин.
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Он играл в таких культовых лентах как "Во все тяжкие", "Бесстыжие", "Лига", "Сообщество", "Американская история ужасов", ""Меня зовут Эрл" и "Детектив Нэш Бриджес", "Одинокий рейнджер", "Нелепая шестерка", "Самый быстрый Indian" и "Властелин легенд".
Напомним, что американская актриса кино и ТВ и танцовщица Беверли Джоанн Линвилл умерла в Лос-Анджелесе на 94-м году жизни.
Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.
Также Politeka писала, что актриса и балерина Виолетта Прохорова умерла в Италии.