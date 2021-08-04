Известный актер и певец не смог побороть болезнь

В возрасте 89 лет скончался американский актер и певец, звезда Бродвея Элвин Инг. Причиной смерти стали осложнения после Covid-19. Вакцинация ему не помогла.

Об этом сообщает издание People.

Представитель 89-летнего актера и певца уточнил, что Элвин Инг был полностью вакцинирован от коронавируса. Но не смотря на это, в середине июля у него обнаружили пневмонию, а спустя несколько дней у него подтвердился диагноз Covid-19.

Актер и певец Элвин Инг, родившийся в городе Гонолулу на Гавайях, получил известность благодаря участию в бродвейском мюзиклу Pacific Overtures, 1976, и музыкальному фильму Песня цветочного барабана (Flower Drum Song), 1961. У него был глубокий и завораживающий голос, казалось он проникал глубоко в душу.

Его карьера включала кино, телевидение, музыкальный театр и выступления в кабаре.

Также он знаком зрителям по мыльной опере "Фэлкон Крест", фильмам "Как был завоеван Запад", "Ангелы Чарли", "Куинси", "Агенты Щ.И.Т." и других.

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