Пішов з життя відомий актор, на рахунку якого сотні картин

Знаменитий актор Рег Горман помер через три дні після свого дня народження. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на соцмережі.

Про смерть 89-річного австралійського артиста повідомила його агент Джоанна Мілош.

"Ми з великим сумом повідомляємо про смерть Рега Гормана, абсолютної легенди австралійського виконавського мистецтва. Справжній джентльмен, добрий, ніжний, щедрий чоловік. Його буде сильно не вистачати", - заявила Мілош.

Про Гормана часто говорили, як про успішного актора, який зумів побудувати кар'єру на австралійських сцені, радіо і кіно.

Кар'єра актора почалася з фільму "Розглянемо свій вердикт" 1964 року. З 1976 по 1983 рік актор знімався в серіалі "Салліванни", де він виконав роль доброзичливого бармена Джека Флетчера. Саме ця роль принесла йому популярність.

Пізніше актор працював у дитячому пригодницькому серіалі про кенгуру "Скіппі" (1966-1970 роки). Радянський глядач знав його за уривками в програмі "У світі тварин".

Потім послідували ролі в різних проектах, але також актор грав у театрі.

Рег був одружений на колезі-актрисі Джудіт Робертс, вони батьки: Кейт, Карла і Чармейн Горман, а також стали бабусею і дідусем Олівії Дібл.

