Известный ди-джей, автор хита "Get Get Down" Пол Джонсон умер от осложнений, вызванных коронавирусом

Как известно, популярный американский ди-джей и продюсер, который прославился своим хитом "Get Get Down", в июле этого года был госпитализирован. Мужчина попал в реанимацию из-за заражения коронавирусом. На своей странице в Instagram Пол Джонсон рассказывал о течении болезни и писал, что ему становится все хуже, передает The Guardian.

О смерти легенды хауса сообщили на его официальной странице в Facebook. Жизнь Пола Джонсона оборвалась в 9 утра 4 августа. Звезде было 50 лет.

Мировую известность музыканту принес трек "Get Get Down", который вышел в 1999 году и на который записали семь ремиксов.

Как известно, из-за серьезного ранения Полу Джонсону ампутировали ногу, он выступал в инвалидной коляске. Позже, из-за аварии Пол потерял и вторую ногу. По словам врачей, официальной причиной смерти музыканта стал коронавирус.

