Ушел из жизни известный актер, на счету которого сотни картин

Знаменитый актер Рег Горман умер через три дня после своего дня рождения. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на соцсети.

О смерти 89-летнего австралийского артиста сообщила его агент Джоанна Милош.

"Мы с большой печалью сообщаем о кончине Рега Гормана, абсолютной легенды австралийского исполнительского искусства. Настоящий джентльмен, добрый, нежный, щедрый мужчина. Его будет сильно не хватать", - заявила Милош.

О Гормане часто говорили, как об успешном актере, который сумел построить карьеру на австралийских сцене, радио и кино.

Карьера актера началась с фильма «Рассмотрим свой вердикт» 1964 года. С 1976 по 1983 год актер снимался в сериале "Салливанны", где он исполнил роль доброжелательного бармена Джека Флетчера. Именно эта роль принесла ему известность.

Позже актер работал в детском приключенческом сериале о кенгуру "Скиппи" (1966-1970 годы). Советский зритель знал его по отрывкам в программе "В мире животных".

Затем последовали роли в разных проектах, но также актер играл в театре.

Рег был женат на коллеге-актрисе Джудит Робертс, они родители: Кейт, Карла и Чармейн Горман, а также стали бабушкой и дедушкой Оливии Дибл.

