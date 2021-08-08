У Греції пожежі знищують не тільки ліси, а й будинки місцевих жителів
Із зони пожеж та прилеглих районів евакуйовані вже тисячі людей.
Сотні будинків і автомобілів згоріли, відомо, що двоє людей загинуло.
"Страшне видовище в Греції. Люди на поромі, рятуючись від лісових пожеж, дивляться, як вогонь пожирає те, що колись було їхніми будинками",-йдеться у підписі відео з місця страшних пожеж.
На відео можна побачити, як навколо все охоплено вогнем, очевидці знімають на узбережжя, де палають їхні будинки.
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8 серпня небезпека загоряння є високою для таких регіонів: регіон Центральної Греції (острови Евія, Фіотіда, Беотія); Регіон Аттика; Регіон Крит (Іракліон, Лассіті) ; Північно-Егейський регіон (острови Лесбос, Хіос, Самос, Ікарія); Південно-Егейський регіон (острови Родос, Карпатос, Кос, Калімнос).
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