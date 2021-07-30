Масштабные лесные пожары в Турции добрались до курортов Мармариса и Кемера, в некоторых отелях уже пропал свет

Жертвами стихии стали по меньшей мере три человека. Более полусотни — госпитализированы с ожогами и отравлением дымом.

Тушить пламя помогают дополнительные отряды чрезвычайников. Привлекли и авиацию. Ситуацию усугубляет сухая и жаркая погода. При этом правоохранители начали расследование причин масштабного возгорания.

В Сети публикуют кадры пожаров.

Власти начали эвакуацию местных жителей и туристов. В провинции Анталия уже вывезли людей из 18 поселений. Покинуть свои дома вынуждены и жители провинций Адана и Мерсин. В охваченных огнем районах сейчас находится немало украинских туристов.

Украинка Катерина Краплич, которая отдыхает в городе Ичмелер, сообщила, что огонь уже вплотную приближается к ее отелю, передает ТСН.

"Просто последние сториз, потому что дальше мне реально уже страшно. Масштаб просто сумасшедший. Мармарис на сегодня. Ситуация сейчас вот такая. Вы видите клубы дыма, вертолеты летают, поливают с высоты птичьего полета. Но пока справиться с этим они не могут", — говорит она на видео, которое опубликовала в соцсети.

Завтра утром Катерина должна была возвращаться домой. Однако, говорит, как добраться до аэропорта не знает.

"Когда будет у нас вылет, мы пока ничего не знаем, потому что дорога у нас перекрыта. Доставит ли трансфер нас в аеропорт — мы не знаем", — говорит она.

По словам туристов, которые отдыхали на юго-западе Турции, горные дороги закрыли из-за сильной задымленности. Тем, кто не вылетает домой, рекомендуют оставаться в отелях.

Напомним, взрыв прогремел на территории больницы в Киеве, есть жертва: кадры с места ЧП.

Как сообщала Politeka, популярный среди украинцев курорт охватили масштабные пожары, пламя добралось до домов: кадры ЧП.

Также Politeka писала, что масштабный пожар охватил Хортицу: в руководстве говорят о поджоге, кадры с места.