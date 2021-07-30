В Турции лесные пожары достигли популярных курортов, украинцам советуют воздержаться от отдыха
Министерство иностранных дел Украины всвязи с усилением пожаров в Турции рекомендует украинцам не ездить туда. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на МЗС Украины.
28 июля были спровоцированы аномальной жарой масштабные лесные пожары. Среди регионов, которых это коснулось - Анталия, Адана, Мерсин, Мугла. Эти провинции являются популярными курортами для украинцев.
На борьбу с пожарами направлены все противопожарные ресурсы Турции. Также, стоит отметить, что Украина направила в места лесных пожаров два пожарных самолета ГСЧС.
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"С учетом непредсказуемого дальнейшего развития чрезвычайной ситуации призываем граждан Украины воздержаться от поездок в пораженных стихией регионов.", заявляет Министерство иностранных дел Украины.
Власть Турции предпологает, что борьба с лесными пожарами продолжится до 3 августа. На 29 июля уведомили про 183 погибших в результате пожара. Украинцев среди них не было.
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