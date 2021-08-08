В Греции пожары уничтожают не только леса, но и жилища местных жителей
Из зоны пожаров и прилегающих районов эвакуированы уже тысячи людей.
Сотни домов и автомобилей сгорели, известно, что два человека погибло.
"Страшное зрелище в Греции. Люди на пароме, спасаясь от лесных пожаров, смотрят, как огонь пожирает то, что когда-то было их домами", - говорится в подписи видео с места страшных пожаров.
На видео можно увидеть, как вокруг все охвачено огнем, очевидцы снимают на побережье, где пылают их дома.
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8 августа опасность возгорания является высокой для таких регионов: регион центральной Греции (острова Эвия, Фиотида, Беотия); регион Аттика; регион Крит (Ираклион, Лассити) ; Северо-Эгейский регион (острова Лесбос, Хиос, Самос, Икария); Южно-Эгейский регион (острова Родос, Карпатос, Кос, Калимнос).
К слову, страшные пожары накрыли и популярную среди украинских туристов Турцию
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