В Греции пожары уничтожают не только леса, но и жилища местных жителей

Из зоны пожаров и прилегающих районов эвакуированы уже тысячи людей.

Сотни домов и автомобилей сгорели, известно, что два человека погибло.

"Страшное зрелище в Греции. Люди на пароме, спасаясь от лесных пожаров, смотрят, как огонь пожирает то, что когда-то было их домами", - говорится в подписи видео с места страшных пожаров.

На видео можно увидеть, как вокруг все охвачено огнем, очевидцы снимают на побережье, где пылают их дома.

8 августа опасность возгорания является высокой для таких регионов: регион центральной Греции (острова Эвия, Фиотида, Беотия); регион Аттика; регион Крит (Ираклион, Лассити) ; Северо-Эгейский регион (острова Лесбос, Хиос, Самос, Икария); Южно-Эгейский регион (острова Родос, Карпатос, Кос, Калимнос).

К слову, страшные пожары накрыли и популярную среди украинских туристов Турцию

В горах Антальи разгорелся сильный пожар, который из-за сильного ветра начал быстро распространяться и еще накануне достиг отдельных жилых районов.

29 июля ситуация в стране ухудшилась: огонь добрался до известного курортного города Мармарис и уже подошел вплотную к жилым кварталам

Ранее сообщалось, украинцы оказались в эпицентре пожаров в Турции, огонь добрался до отелей: "Страшно"

Также, украинцам сообщили о запрете посещения некоторых районов Турции.

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