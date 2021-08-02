Власть Турции запретила посещение лесных массивов
В связи с масштабными лесными пожарами, власть Турции ввела запрет на посещение лесных массивов Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Турции.
Гражданам Турции и иностранцам, в том числе туристам, запрещено посещать леса в таких провинциях:
- Анталия
- Мугла
- Стамбул
- Чанаккале
- Баликесир
- Коджаэли
- Измир
- Бурса
- Айдин
- Хатай
- Конья
- Ушак
- Киркларели
- Газиантеп
Отметим, что власти Турции ввели временный запрет на посещение лесных массивов. Там продолжается ликвидация масштабных пожаров. Временный запрет продлится до 31 августа. В ряде провинций запрет будет действовать до следующего распоряжения.
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Напомним, о серьезном происшествии в Турции, куда ежегодно ездят на отдых многие украинцы, стало известно 28 июля. В горах Антальи разгорелся сильный пожар, который из-за сильного ветра начал быстро распространяться и еще накануне достиг отдельных жилых районов. 29 июля ситуация в стране ухудшилась: огонь добрался до известного курортного города Мармарис и уже подошел вплотную к жилым кварталам
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