Власть Турции запретила посещение лесных массивов

В связи с масштабными лесными пожарами, власть Турции ввела запрет на посещение лесных массивов Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Турции.

Гражданам Турции и иностранцам, в том числе туристам, запрещено посещать леса в таких провинциях:

  • Анталия
  • Мугла
  • Стамбул
  • Чанаккале
  • Баликесир
  • Коджаэли
  • Измир
  • Бурса
  • Айдин
  • Хатай
  • Конья
  • Ушак
  • Киркларели
  • Газиантеп

Отметим, что власти Турции ввели временный запрет на посещение лесных массивов. Там продолжается ликвидация масштабных пожаров. Временный запрет продлится до 31 августа. В ряде провинций запрет будет действовать до следующего распоряжения.

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