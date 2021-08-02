Власть Турции запретила посещение лесных массивов

В связи с масштабными лесными пожарами, власть Турции ввела запрет на посещение лесных массивов Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Турции.

Гражданам Турции и иностранцам, в том числе туристам, запрещено посещать леса в таких провинциях:

Анталия

Мугла

Стамбул

Чанаккале

Баликесир

Коджаэли

Измир

Бурса

Айдин

Хатай

Конья

Ушак

Киркларели

Газиантеп

Отметим, что власти Турции ввели временный запрет на посещение лесных массивов. Там продолжается ликвидация масштабных пожаров. Временный запрет продлится до 31 августа. В ряде провинций запрет будет действовать до следующего распоряжения.

Напомним, о серьезном происшествии в Турции, куда ежегодно ездят на отдых многие украинцы, стало известно 28 июля. В горах Антальи разгорелся сильный пожар, который из-за сильного ветра начал быстро распространяться и еще накануне достиг отдельных жилых районов. 29 июля ситуация в стране ухудшилась: огонь добрался до известного курортного города Мармарис и уже подошел вплотную к жилым кварталам

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