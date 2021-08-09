61-річний чоловік привів у дію гранату у себе у дворі

Інцидент стався ввечері 8 серпня по вул. Кармелюка в Кривому Розі Дніпропетровської області, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ГУНП. У дворі багатоповерхівки стався вибух.

Відзначається, що потерпілого у важкому стані доставили в лікарню, в результаті вибуху чоловікові відірвало ногу. Перехожі не постраждали.

Згідно з інформацією в Телеграм-каналі місцевого журналіста Олега Єрмолинського, у чоловіка було дві гранати, але переговори закінчилися невдачею. Один з боєприпасів він таки передав поліцейським, в другий через хвилин 20, кинув собі під ноги.

За словами журналіста, потерпілий кілька разів воював в АТО/ООС. У результаті обшуку в його квартирі, правоохоронці виявили ще дві бойові гранати.

Про потерпілого відомо, що він розлучений, поховав батьків і жив один. Товариші по службі відгукуються про нього позитивно і дивуються, навіщо він зберігав боєприпаси і привів в дію один з них.

Українці активно коментують подію в мережі:

"Дай бог ментам, щоб йому оформили СІЗО і 15 років тюряги виродку, в тому будинку живе мій кум..."

"Цікаво набіжить купа "ахтивістів" і депутатів, щоб взяти цього "воїна світла" на поруки?"

"Я поруч живу і 2 тижні сидимо без світла практично 12 будинків від цієї підстанції. Сам вже на межі... Може причина в цьому"

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