На Донбассе прогремел сильный взрыв на шахте, в результате которого есть жертва и много пострадавших
Серьезное ЧП произошло рано утром в поселке городского типа Удачное в Донецкой области. Взрыв прогремел на шахте шахтоуправления «Покровское», сообщает ГСЧС Донецкой области. По данным спасателей ЧП произошло на глубине 815 метров.
В результате происшествия пострадали 10 шахтеров, их госпитализировали. Позже представители группы «Метинвест», контролирующей шахту, сообщили, что один из пострадавших скончался в больнице. Люди получили травмы разной тяжести, сейчас за их состоянием наблюдают врачи.
Отмечается, что из пострадавших четверо работают на шахтоуправлении, а остальные являются подрядчиками. Погибший был одним из сотрудников подрядной организации.
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Причины и обстоятельства взрыва на шахте пока остаются неизвестными. Уже создана специальная комиссия, которая займется их установлением. На месте трагедии также работает отделение военизированного горно-спасательного отряда. Оно занимается ликвидацией последствий аварии в шахте.
Напомним, сильный взрыв прогремел на шахте в Германии: люди оказались "в заложниках" под землей, кадры ЧП.
Как сообщала Politeka, на Донбассе питьевая вода оказалась в опасности из-за затопления шахты , где при СССР проходили испытания ядерного оружия.
Также Politeka писала, что в киевской больнице произошел сильный взрыв, погиб парень: подробности трагедии.