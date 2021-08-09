61-летний мужчина привел в действие гранату у себя во дворе

Инцидент произошел вечером 8 августа по ул. Кармелюка в Кривом Роге Днепропетровской области, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГУНП. Во дворе многоэтажки произошел взрыв.

Отмечается, что пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, в результате взрыва мужчине оторвало ногу. Прохожие не пострадали.

Согласно информации в Телеграм-канале местного журналиста Олега Ермолинского, у мужчины было две гранаты, но переговоры закончились неудачей. Один из боеприпасов он таки передал полицейским, в второй спустя минут 20, бросил себе под ноги.

По словам журналиста, пострадавший несколько раз воевал в АТО/ООС. В врезультате обыска в его квартире, правоохранители обнаружили еще две боевые гранаты.

О пострадавшем известно, что он разведен, похоронил родителей и жил один. Сослуживцы отзываются о нем положительно и недоумевают, зачем он хранил боеприпасы и привел в действие один из них.

Украинцы активно комментируют событие в сети:

"Дай бог ментам, чтобы ему оформили СИЗО и 15 лет тюряги уроду, в том доме живёт мой кум..."

"Интересно набежит куча "ахтивистов" и депутатов, чтобы взять этого "воина света" на поруки?"

"Я рядом живу и 2 недели сидим без света практически 12 домов от этой гребаной подстанции. Сам уже на грани... Может причина в этом"

К слову, под Киевом произошло ДТП с военной техникой, кадры: "пытались протиснуться"

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