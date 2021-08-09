61-летний мужчина привел в действие гранату у себя во дворе
Инцидент произошел вечером 8 августа по ул. Кармелюка в Кривом Роге Днепропетровской области, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГУНП. Во дворе многоэтажки произошел взрыв.
Отмечается, что пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, в результате взрыва мужчине оторвало ногу. Прохожие не пострадали.
Согласно информации в Телеграм-канале местного журналиста Олега Ермолинского, у мужчины было две гранаты, но переговоры закончились неудачей. Один из боеприпасов он таки передал полицейским, в второй спустя минут 20, бросил себе под ноги.
Пугачева резко осадила Киркорова после наглой выходки: «Я еще поживу, Филя»
Внезапно оборвалась жизнь известного комика и актера, ему было всего 41: детали несчастья
"Волчицы" обсуждают Олега Винника с короткой стрижкой, понравилось не всем: "Теперь мы знаем..."
Верная спутница Эктора Хименес-Браво нашла новую любовь: "Зря время не теряет"
66-летний муж самой богатой певицы Украины поразил друга Тины Кароль: "Выглядит лучше, чем я в 36"
По словам журналиста, пострадавший несколько раз воевал в АТО/ООС. В врезультате обыска в его квартире, правоохранители обнаружили еще две боевые гранаты.
О пострадавшем известно, что он разведен, похоронил родителей и жил один. Сослуживцы отзываются о нем положительно и недоумевают, зачем он хранил боеприпасы и привел в действие один из них.
Украинцы активно комментируют событие в сети:
"Дай бог ментам, чтобы ему оформили СИЗО и 15 лет тюряги уроду, в том доме живёт мой кум..."
"Интересно набежит куча "ахтивистов" и депутатов, чтобы взять этого "воина света" на поруки?"
"Я рядом живу и 2 недели сидим без света практически 12 домов от этой гребаной подстанции. Сам уже на грани... Может причина в этом"
К слову, под Киевом произошло ДТП с военной техникой, кадры: "пытались протиснуться"
Как Politeka писала, что дети решили поиграть с найденным снарядом в Киеве, фото: чем все закончилось
Также Politeka писала, что произошел мощный взрыв в шахте на Донбассе, выжили не все: в ГСЧС раскрыли подробности трагедии