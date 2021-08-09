Раптово померла відома актриса, яка зіграла в багатьох фільмах і серіалах і полюбилася глядачам

Як пише Politeka.net, актриса театру і кіно Тетяна Жукова-Кіртбая померла у віці 81 рік. Відомо, що останнім часом жінка сильно хворіла, проте причини смерті в прес-службі "Співдружності акторів Таганки" не назвали.

Глядачеві Жукова-Кіртбая відома за роллю у фільмі "Москва сльозам не вірить". Там вона зіграла працівницю хімчистки, в якій працювала одна з головних героїнь.

Після участі в картині її стали кликати і в інші проекти. За свою кар'єру зірка зіграла в більш ніж 40 фільмах і серіалах. Найбільш відомі з них - «Моя прекрасна няня», «Татусеві дочки» і «Вороніни». За її гру глядачі називали її найталановитішою бабусею на російському телебаченні. Колеги ж назвали Жукову-Кіртбая "берегинею професійних традицій".

Нагадаємо, що помер відомий комік і актор, йому було всього 41: що сталося.

Нагадаємо, що не стало знаменитого актора:"ніхто не зможе зіграти краще...".

А ще Politeka повідомляла, що актриса з відомих серіалів пішла з життя, вона довго боролася з хворобою: "яскраво палала".