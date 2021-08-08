Зірка серіалу «Клініка» Маркі Пост померла
У віці 70 років померла актриса Маркі Пост, відома своїми ролями в популярних американських серіалах. Актриса більше трьох років боролася з раком. Однак акторську кар'єру не залишила і працювала між курсами хіміотерапії.
Про це повідомляє видання Just Jared.
«Вона наша гордість в тому, якою людиною вона була в звичайному житті. Вона людина, яка робила вишукані торти для друзів, зшивала штори для перших квартир і показувала нам, як бути добрими, люблячими і прощаючими в часто суворому світі. Вона завжди яскраво палала», - йдеться в заяві її сім'ї.
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Маркі Пост народилася 4 листопада 1950 року в Пало-Альто, штат Каліфорнія. Актриса починала свою кар'єру за лаштунками ігрових шоу і в кінці 70-х стала з'являтися в кіно. Критики оцінили не тільки її неперевершений талант, а й красу.
Першими успішними фільмами знаменитості стали «Неймовірний Халк», «Синдром Лазаря» і «Бак Роджерс в 25 столітті».
Н найбільше Пост відома глядачам за ролями у багатьох успішних серіалах: «Поліція Чикаго», «Всі без розуму від Мері», «Та, що говорить з привидами», «Клініка» та інші.
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